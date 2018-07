Miss Mamma Italiana, Maria Carmela Germinario in lizza alle finali di Cesena

CESENA. Si conclude oggi la 4 giorni delle fasi finali della 25° edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, “Miss Mamma Italiana” (è il primo in Italia dedicato alla figura della mamma) è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di giugno di quest’anno, ma solo le 38 vincitrici delle Finali Regionali da giovedì 28 giugno hanno raggiunto Cesena per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”. Tra le mamme in gara, anche una termolese: Maria Carmela Germinario, 37 anni, estetista, mamma di Sofia di 9 anni; Nella giornata di lunedì 2 luglio, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2019”, il calendario è alla sua 16° edizione.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Cesena.