Punti di primo intervento, Totaro: "La medicina del territorio non necessita di blasoni"

Venafro /Larino - Dopo l'ordine dei medici di Isernia anche il sindacato dei medici FIMMG C.A. - 118 entra nel merito delle dichiarazioni del presidente Toma sulla chiusura dei PPI (punti di primo intervento), ubicati presso le "case della salute" di Larino e Venafro.

"Non appare chiaro - afferma Giancarlo Totaro - se le attuali funzioni degli stessi saranno trasferite alle postazioni di U.O.T. 118, già attualmente esistenti, o ci sarà una postazione di 118 aggiuntiva a Larino e Venafro.

Già i cosiddetti Ospedali di Comunità, a mio avviso - aggiunge - sono un escamotage lessicale per definire dei simulacri dei veri Ospedali per una elucubrazione politica per cui si vuole imbonire i residenti e contemporaneamente sembra voler nobilitare la medicina del territorio che, a mio avviso, non ha alcun bisogno di titoli nobiliari perché essa è perfettamente qualificata e meglio si adatta ai tempi in linea con le necessità assistenziali adeguate alla realtà tecnica e diagnostica più snella, efficiente ed economica per un grandissimo numero di patologie che non hanno più bisogno del tradizionale ricovero ospedaliero.

Quindi a Larino e Venafro non chiude niente, ma continua un servizio che è già garantito dalla professionalità dei medici del 118 e da tutti gli altri operatori sanitari che daranno un servizio a domicilio migliore di quello precedente che era a mio avviso un equivoco pronto soccorso e i medici saranno utilizzati per un servizio più utile".

Il rappresentante sindacale chiede alla politica di "impegnarsi concretamente a sdoganare l'arcaico concetto che il modo sublime di curarsi sia il ricovero ospedaliero". "Non c'è bisogno - commenta - di dire Larino è un "quasi" Ospedale (ospedale di comunità), Larino ha un quasi Pronto Soccorso (PPI) e così via. I politici devono imparare a chiamare le cose con il loro nome senza cercare di imbonire il popolo o edulcolare ciò che è già dolce e non ha bisogno di surrogarsi rispetto alla assistenza ospedaliera.

La medicina del Territorio rifiuta di essere nobilitata da blasoni ottocenteschi di "Ospedalità" , non ne ha bisogno perché la Medicina del territorio - Medicina generale, continuità assistenziale, 118, medicina specialistica ambulatoriale,medicina dei servizi, Lungo degenza, medicina dei servizi - è orgogliosamente il presente che dovrà tendere al futuro purché libera e non subordinata alla assistenza ospedaliera con la quale deve convivere nei giusti ruoli per il bene dei cittadini molisani che devono ed in questo condivido in pieno quanto detto e fatto dal presidente Toma, imparare ad utilizzare al meglio le possibilità che gli vengono offerte dal sistema sanitario regionale e che avere una medicina del territorio vicina al cittadino è un grosso vantaggio che il cittadino deve apprezzare fino a cancellare l'antico retaggio che ci si cura solo in ospedale".

Per il futuro, associandosi a quanto già dichiarato dal presidente dell'ordine dei medici di Isernia Fernando Crudele, "sarebbe, anzi è irrinunciabile quanto necessario un maggior coinvolgimento dei medici nelle scelte di organizzazione per contribuire - conclude Totaro - a migliorarle e non apprenderle dalle pubbliche comunicazioni".