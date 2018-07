TERMOLI. Tommaso Rocco Cappella è una persona molto nota a Termoli per il suo notevole impegno sociale che ha profuso in favore della salvaguardia e il rilancio soprattutto del Borgo Vecchio; senza disdegnare riguardo per il resto della città, egli, all'atto della sua nascita, era presente con l'associazione Amici del Borgo Vecchio assieme all'Architetto Salvatore Marinucci.

Questa volta ci ha chiamato in quanto è stato testimone oculare e diretto di un fatto che è accaduto venerdì sera mentre, come tante altre persone, era intento ad assistere ad uno spettacolo di danza di fine anno presso la scalinata del Folklore.

Quello che è accaduto, ce lo racconta in questa video intervista raccolta da noi, dove Tommaso non di certo polemizza o punta il dito contro qualcuno, ma vuole solamente segnalare quanto da lui visto con la speranza che si possa porre rimedio, visto anche che quello che si è verificato non era la prima volta che accadeva.