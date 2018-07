«Grazie a tutti coloro che hanno curato con amorevole professionalità la nostra piccola Mia!»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo: "Il giorno 29 giugno, la piccola Mia veniva operata per l’asportazione delle adenoidi. Noi genitori, vogliamo ringraziare davvero con tutto il cuore coloro che con amore per il proprio lavoro e grande sensibilità, hanno curato con amorevole professionalità la nostra piccola, facendole dimenticare di essere in un reparto di ospedale.

Prima di tutti, un grazie gigante va al Dott. Serafini, professionista sotto tutti i punti di vista e fiore all'occhiello dell'ospedale termolese, che per la nostra piccola è diventato il suo DOTTORE - AMICO...

Grazie anche alle infermiere del reparto otorino, sotto la dirigenza della caposala Marisella, sempre gentili disponibili e amorevoli, parole di encomio anche per l'anestesista Dott. De Gregorio, impeccabile, e infine per tutti coloro presenti in sala operatoria. Tutte persone carine e gentili. Grazie per tutto."