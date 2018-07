E sul web c'è chi promuove il Degusticous in provincia di Pescara

TERMOLI. Scelta strategica quella degli organizzatori del festival gastro-musicale Degusticous, puntare su promozioni esterne rispetto al territorio, come gli spot andati in onda sulla 7, oppure in altri canali, come il web specializzato e non. Purtroppo, Termoli non per tutti si trova in Molise e gli articoli promozionali rischiano di rivelarsi un boomerang d'immagine, come nel caso della pubblicazione del portale virtuquotidiane.it, che colloca la nostra città in Abruzzo e in provincia di Pescara. Un salto doppio, anche rispetto alla più vicina Chieti... e sì che fino al 1963 eravamo un tutt'uno tra Molise e Abruzzo, ma di atlanti e cartine geografiche prima e mappe virtuali e satellitari ora, la geografia è diventata una scienza esatta. Ma non per tutti...