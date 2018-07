Il porto si colora di rosa coi gamberi dell'Adriatico

TERMOLI. Diverse manifestazioni in centro e la festa patronale in zona san Pietro, possono far capire come durante l'evento "Degustazione del Gambero Rosa dell'Adriatico", terza edizione de “P'Assaggio di Primavera”, non ci sia stato un pienone di gente.

Ma al di là delle presenze massicce o meno, la serata al porto è andata comunque bene: i gamberi rosa con pasta e ragù e i diversi fritti hanno deliziato i palati delle persone che hanno scelto di scendere e intrattenersi al porto cittadino.

I circa 400 kg di gamberi rosa e i 70 kg di pasta fatta in casa, rigorosamente molisana, sono andati a ruba.

Mentre i prodotti venivano degustati, la gente è stata allietata dall'ottima musica dell' "Allegra Orchestra" che ha suonato per far ballare e divertire gli intervenuti.