Siamo alle solite, immondizia lasciata davanti ai lidi a Rio Vivo

TERMOLI. Siamo stati chiamati da alcuni balneatori del litorale sud in zona Rio Vivo, per lamentare il disservizio sul ritiro dei rifiuti presso i loro stabilimenti balneari.

Cosa accade ce lo dice una di loro: "Ci hanno detto poco tempo fa che sarebbe cambiato per l'estate l'orario del ritiro dei rifiuti e che sarebbe avvenuto la mattina molto presto intorno alle 6.30: per noi questo orario sarebbe stato l'ideale, visto che la sera quando chiudiamo lasciamo fuori i bidoni. Solo che, invece, dalle parole ai fatti il passo è molto lungo ed eccoci qui a lamentarci perché tutto questo non è avvenuto.

Ieri, ad esempio, sono passati a ritirare i rifiuti alle 12.30. Noi capiamo che i dipendenti, essendo pochi, non possono di certo fare i miracoli, ma allora ci chiediamo perché l'azienda non si attrezza soprattutto nel periodo estivo integrando il personale visto che la popolazione in questi mesi dell'anno aumenta nel numero e di conseguenza aumentano anche i rifiuti.

Tenere i rifiuti con i loro olezzi sotto il sole per una mattinata intera oltre a non essere igienico, è anche un bruttissimo biglietto da visita, turisticamente parlando.

Noi, come balneatori, non puntiamo il dito contro gli operai, ci mancherebbe, ma contro la mala organizzazione del lavoro e la loro turnazione!"

E' iniziata l'estate e con lei i soliti problemi.