TERMOLI. Sabato 30 Giugno si è svolta una splendida serata tutta dedicata ai più piccoli, “La notte bianca per i bambini”, tante sono state le iniziative a loro rivolte, giochi gonfiabili, baby dance trucca-bimbi, palloncini, giochi medievali, spettacoli di falconeria, area lettura, trenino, artisti di strada e anche la proiezione del commovente film "Coco" nella splendida piazza antistante la cattedrale nel cuore del borgo antico.

Insomma c’erano tutti gli ingredienti per un successo e anche il clima ha fatto la sua parte con una serata calda e piacevole.

Ci siamo recati con estremo piacere per respirare l’atmosfera e vogliamo condividere con voi alcune riflessioni soprattutto in onore di tutte quelle persone che in via del tutto gratuita e per puro spirito altruistico e di affetto per i bimbi, hanno trascurato i loro impegni e hanno allietato i nostri piccoli angioletti, oltre che ovviamente alla nostra amministrazione comunale che quando lavora bene è giusto che venga lodata.

Nella confusione siamo riusciti ad intervistare Annalisa Gentile referente di "Nati per leggere" nello stand dell’area lettura vicino il vecchio faro.

Vi ritenete soddisfatti dell’interesse che ha creato la vostra iniziativa?

«Si sta andando benissimo – ha detto Annalisa Gentile - stanno arrivando tantissimi bambini curiosi di leggere e ascoltare storie, ovviamente questa cosa ci rende davvero contenti».

Com’ è nata l’idea di questo progetto?

«Si tratta di un progetto nazionale che parte dai pediatri e dai bibliotecari italiani, il suo scopo è quello di promulgare e promuovere la lettura in famiglia per i bambini in età prescolare, anche l’anno scorso ci siamo impegnati in queste iniziative, quest’anno però in occasione di questa manifestazione ci ha proprio coinvolto il comune e abbiamo creato questo spazio. Ovviamente per noi è motivo di soddisfazione».

Dopo l’intervista ad Annalisa siamo poi andati sul belvedere dei fotografi dove imperversavano i figuranti medioevali, particolarmente apprezzata è stata l’idea di riproporre i giochi con i quali in epoche lontane si divertivano i bambini . Anche qui tanti volontari si sono prodigati per far divertire i piccoli e i loro genitori, che, a quanto abbiamo potuto vedere, hanno molto apprezzato.

Bellissima poi la scenografia dove si svolgeva la proiezione di Coco, e commoventi i tanti ragazzi dell’associazione Sorridere sempre Clownterapia che tutta la sera hanno accontentato i tantissimi bambini con il trucca-bimbi e con i bellissimi palloncini.

Ovviamente un grazie anche a chi non è stato menzionato ma si è adoperato per il successo di una splendida iniziativa come lo sono tutte quelle dedicate ai più piccoli.