Critiche da parte di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale a Sbrocca

TERMOLI. Critiche da parte di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale e dal suo presidente provinciale, Francesco Cappiello, che dice: "La chiamano democrazia, ma come si può definire l'Italia un paese democratico se per chiedere l'occupazione del suolo pubblico, per un banchetto di tesseramento, c'è una burocrazia infinita e un'amministrazione che cerca di evitare lo svolgimento di manifestazioni, dichiarando che in quei giorni c'è già qualcuno che deve manifestare.

Questa amministrazione (tipica dei comuni italiani), per 4 anni ha lasciato la città al degrado e adesso che è rimasto un anno cerca di rimediare, caro sindaco i Termolesi non sono stupidi e se pensi di vincere l'hanno prossimo, stai tranquillo, la pacchia è finita, i cittadini avranno il buon senso di votare chi vuole fare davvero qualcosa per questa città".