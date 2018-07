Caldo africano avanza al Centro-Sud, previsti picchi oltre i 35 gradi

TERMOLI. Come ci siamo accorti tutti, almeno nelle ultime 72 ore, l’estate è arrivata con tutto il suo carico di alte temperature. Ma per le previsioni formulate dal sito 3bmeteo.com, “l’Estate si spezza al Nord, caldo africano al Centrosud”.

L’esperto meteo Edoardo Ferrara sottolinea come “l’alta pressione si indebolisce al Nord dove sono in arrivo temporali, mentre il caldo africano avanza al Centrosud con picchi punte di 35-37°C”.

L’ESTATE SI ‘SPEZZA’ AL NORD, IN ARRIVO TEMPORALI – “I prossimi giorni vedranno il ritorno di qualche temporale anche di una certa intensità al Nord, dove l’Estate parte più zoppicante” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “umidi venti atlantici disturberanno infatti il nostro anticiclone. Il sole non mancherà ma dovrà contendersi così la scena con nubi irregolari e qualche rovescio o temporale in primis su Alpi e Prealpi tra le ore pomeridiane e serali, occasionalmente anche sulla Pianura Padana specie tra le ore serali e notturne. Un primo impulso instabile è atteso in particolare martedì sera mentre un secondo, più incisivo, tra mercoledì sera e giovedì quando i fenomeni potrebbero risultare più diffusi e localmente anche forti. Non esclusa in questa fase qualche grandinata. Il clima si manterrà comunque abbastanza caldo e anche umido, con sensazione di afa a tratti un po’ accentuata, ma senza particolari eccessi”.

CALDO AFRICANO AL CENTRO-SUD – “Nel frattempo sarà Estate a pieni giri al Centrosud, protetto più efficacemente dall’anticiclone” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “con caldo africano intenso sebbene non eccezionale. Fino a mercoledì avremo infatti temperature diffusamente superiori ai 30°C con punte di 34-35°C sulle aree interne peninsulari, fino a sfiorare picchi di 36-37°C sulle Isole Maggiori, in particolare sulla Sicilia. Il sole sarà dominante, anche se in settimana qualche rovescio o temporale di calore potrà interessare l’Appennino e una maggiore variabilità a tratti disturbare l’alta Toscana".

Da giovedì la canicola tenderà a smorzarsi almeno parzialmente, in particolare sui versanti adriatici e al prezzo di qualche acquazzone in più, ma il clima si manterrà comunque pienamente estivo” – concludono da 3bmeteo.com.