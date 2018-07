TERMOLI. Domenica primo luglio 2018, negli spazi del Palazzo Vescovile di Termoli, è stata inaugurata l’undicesima mostra diocesana dal titolo “Incipit: radici e arte di un popolo”. Si tratta del primo degli eventi inseriti nel programma dell’Agorà “Germogli di vita” voluta dal vescovo, Gianfranco De Luca e condivisa con le realtà del territorio della Diocesi. All'evento di apertura hanno partecipato, tra gli altri, l’arcivescovo di Split-Makarska, Marin Barišić, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, il vicario generale della Diocesi di Termoli-Larino, don Marcello Paradiso, l'architetto Ivano Ludovico, direttore del Museo diocesano, Michele Carafa per il Liceo artistico “Jacovitti”, don Angelo Giorgetta, Gilda Falcone presidente dell'associazione Pietrangolare e Oscar Vetta, uno dei soci della realtà associativa diocesana. Presenti anche autorità delle istituzioni del territorio e croate. L’iniziativa culturale è promossa dalla Commissione cultura della diocesi Termoli-Larino, in collaborazione con l’Associazione culturale PietrAngolare e il Museo diocesano “Mons. G.A. Tria”.

Il tema dell’esposizione, accompagnata da un vernissage curato dai giovani di Pietrangolare, si lega all’anniversario dei cinquecento anni dalla venuta dei croati sul territorio del Basso Molise. Si tratta di un percorso espositivo che inizia con una indagine sulle radici culturali del popolo croato, esempio di accoglienza e di integrazione, ma anche di arte e di fede nelle terre della Diocesi di Termoli-Larino. La capacità di queste genti di assorbire ed elaborare le suggestioni provenienti dalla loro storia, di cui erano eredi e testimoni, in un linguaggio quasi universale, sono evocate in mostra attraverso le opere sacre provenienti dalle chiese dei paesi di impronta croata (San Felice del Molise, Acquaviva Collecroce, Montemitro, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna e Palata) che si confrontano e dialogano con opere realizzate da artisti contemporanei coinvolti nella realizzazione della mostra d’arte diocesana. L’allestimento sarà suddiviso in più sezioni con le opere realizzate da artisti contemporanei, opere realizzate dagli studenti del liceo artistico “B. Jacovitti” di Termoli e beni culturali provenienti dalle chiese dei paesi croati. Inoltre, dal 21 luglio al 26 agosto 2018 sarà possibile visitare la mostra ed ammirare le bellissime opere del mondo croato, guidati dagli operatori dei beni culturali ed ecclesiastici della diocesi Termoli-Larino, formati dall' associazione PietrAngolare.