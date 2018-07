LARINO. Una giornata speciale e carica di emozioni per ricordare un giovane scomparso prematuramente che resta nel cuore di tutti e rinnovare una passione, quella della pesca. Riuscito il quinto torneo 'Sampei' - terzo memorial Davide Romano organizzato domenica primo luglio sulle sponde del Biferno, a ridosso della diga del Liscione, in territorio di Larino. Un rinvio a causa del maltempo che ha permesso di condividere una gara di pesca alla trota aperta ai ragazzi e organizzata dall'Arci di Larino insieme ad alcuni appassionati di pesca di Guardialfiera. Ventidue bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni si sono messi alla prova per pescare le trote lasciate nel fiume. Grande entusiasmo e sana competizione tra sorrisi, impegno e abilità anche dei più piccoli. Alla premiazione era presente il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi. Alla moglie di Davide Romano, commossa, è stata consegnata una targa ricordo. L'iniziativa si è conclusa con un momento conviviale tra pizza e arrosto per tutti.