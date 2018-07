Spazzamento, croce e delizia: se la macchina in sosta è della TeAm...

In collaborazione con Progetto Salute Progetto Salute: a luglio due giornate gratuite per il controllo del colesterolo e della glicemia

TERMOLI. "Grazie ai nostri nuovi utenti, grazie ai nostri aficionados. Alla domanda come sta andando, rispondo: continuiamo a crescere, cerchiamo sempre di migliorare i servizi offerti all'utenza. Il numero degli specialisti è in continuo aumento, le prestazioni offerte sono in continua