«Vita e lavoro, un connubio possibile»

PALATA. Dal gruppo Tutti per Palata uno scossone all'opinione pubblica e agli stakeholder del territorio.

«Solidarietà fa rima con sinistra e disoccupazione?

Forse non tutti lo sanno ma esistono, nel nostro ordinamento giuridico, due tipologie contrattuali ispirate al principio di solidarietà: si tratta dei contratti di solidarietà difensiva e quelli di solidarietà espansiva. Di che si tratta?

In breve, Il contratto di solidarietà di tipo difensivo viene utilizzato (abusato) in ipotesi di crisi aziendale con esubero conseguente di personale e consiste nel ridurre l’orario lavorativo di tutti o di molti allo scopo di non licenziare nessuno. Può avere una durata massima di 36 mesi.

Molti di noi molisani sappiamo di che si parla dal momento che molte aziende insediate nel nostro territorio (anche quelle di grandi dimensioni) hanno utilizzato tale opportunità previste dalla legge.

Non tutti, pochi a dire il vero, sanno che esistono parimenti i contratti di solidarietà espansivi nati addirittura nel gennaio 1984 (art. 2 legge 863/84) ma assai poco utilizzati dalle parti sociali: essi sono stati

riesumati “dall'oblio normativo” al quale erano stati condannati, dall'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015.

In attuazione del Jobs Act, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni contributive in favore delle aziende che attuino una effettiva riduzione dell'orario di lavoro riducendo, contestualmente, la retribuzione erogata ai lavoratori già in forza, e una corrispondente assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, al fine di incrementare gli organici. L'obiettivo dichiarato del legislatore è appunto quello di stimolare nuove assunzioni ed agevolare il ricambio generazionale della forza lavoro aziendale attraverso la previsione di interventi in favore sia dei lavoratori in solidarietà che dei datori di lavoro.

Tutto qui, vi chiederete? A livello teorico passi, ma in pratica quanti sarebbero disposti a rinunciare a parte del proprio salario in un periodo di "vacche magre", pur sapendo di avere più tempo a disposizione per se stessi e per la propria famiglia, o piuttosto per i propri hobbies.

Ed è qui che si inserisce il lavoro del giuslavorista Piergiovanni Alleva, che nel consiglio regionale dell’Emilia Romagna rappresenta la lista «L’altra Emilia Romagna». Il professor Alleva e si suoi collaboratori hanno lavorato ad una proposta di legge regionale tale che, a fronte del passaggio da 5 a 4 giornate lavorative a settimana per il dipendente che "sceglie" di farlo (la riduzione è e sarà su base esclusivamente volontaria), le riduzioni di salario corrispondenti alla diminuzione di orario siano annullate.

Il che significa che il suo netto mensile non cambierebbe e gli sarebbe altresì garantita la stessa contribuzione previdenziale a fini pensionistici valevole per una settimana a 5 giornate lavorative.

Pura utopia? Ebbene no. Attraverso una serie di passaggi successivi, studiati attentamente e verificati tra le pieghe delle norme giuridiche, oltre ad una conoscenza approfondita del territorio e degli attori coinvolti (imprenditori, dipendenti, grandi catene di distribuzione, sindacati) il professor Alleva ha elaborato una proposta finanziariamente attuabile, a partire dall'ente Regione.

Ecco quindi che la parola solidarietà sostenibile entra nel vocabolario della sinistra: non solo parole ma fatti, proposte concrete. Gli obiettivi? sostanzialmente due:

Migliorare la qualità di vita dei lavoratori garantendo loro, a fronte di una riduzione di orario lavorativo, pari retribuzione mensile e intatta contribuzione previdenziale Incrementare l’occupazione giovanile attraverso la ripartizione del lavoro già esistente e in ottemperanza alle attuali disposizioni legislative in materia di nuove assunzioni

La proposta nasce come detto in Emilia Romagna ed è stata già presa in prestito (ed adottata) dalla provincia autonoma di Bolzano.

Noi di Tutti per Palata abbiamo colto la portata "rivoluzionaria" della proposta e abbiamo incontrato il professor Alleva nel mese di gennaio scorso per approfondire alcuni punti e valutare, con il suo supporto in prima battuta e quello dei suoi collaboratori in itinere, tempi e modi di definizione e stesura di una proposta di legge da far arrivare sul tavolo del consiglio regionale del Molise.

Ci siamo messi a lavoro sin da gennaio e finalmente abbiamo elaborato la "nostra" proposta di legge.

Siamo in attesa di presentarla in un consesso che ci permetta di dettagliarne le potenzialità in una regione, come il Molise, in cui prima ancora di "creare" lavoro forse si potrebbe già partire ridistribuendo il lavoro che già c'è in modo da tamponare in prima battuta l'emergenza "sanguinosa" della disoccupazione non solo giovanile (la proposta coinvolgerebbe anche persone adulte in cerca di lavoro e non solo i giovani in cerca di prima occupazione).

Approfittiamo di questa "tribuna" per invitare il tessuto imprenditoriale territoriale a darci udienza per illustrare la proposta ai primi attori coinvolti, vale a dire gli imprenditori. A seguire incontreremo i sindacati ed infine le catene di distribuzione di beni di consumo primari (dagli alimentari al vestiario, ecc..).

E' inevitabile e fisiologicamente necessario che la politica regionale ci affianchi in questo percorso senza secondi fini né ambizioni particolari ma solo ed unicamente con l'obiettivo di risollevare (per quanto tale potenziale legge regionale lo permetta) le sorti di una Regione che soffre, al pari di tante altre ma anche in misura maggiore, il problema della disoccupazione.

Tra l'altro noi di Tutti per Palata probabilmente avevamo intuito in anticipo la portata innovativa della proposta se è vero che il professor Alleva è stato chiamato dall'attuale Ministro del Lavoro per valutare la fattibilità della proposta a partire da una dimensione addirittura nazionale.

Per chi intanto volesse farsi una idea di questa "solidarietà" attuabile e non utopica, potrà sentire l’intervista al professor Alleva e leggere la Relazione introduttiva alla Proposta di Legge che abbiamo preparato al link».

Paolo Di Lena

del gruppo consiliare

Tutti Per Palata