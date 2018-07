La 37enne Maria Carmela Germinario eletta Miss Mamma Italiana Romantica

TERMOLI. Anche la 37enne termolese Maria Carmela Germinario sul podio domenica a Cesena nella finalissima di Miss Mamma Italiana 2018, concorso organizzato dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Cesena, al Teatro Verdi di Cesena. Domenica spazio alla 25° finale nazionale di “Miss Mamma Italiana”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Il Concorso non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 18 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta italia), provenienti da tutta Italia, hanno sfilato prima con abiti che rappresentavano la loro personalità poi in costume da bagno.

Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito ed i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana 2018” Natascia Fato, 34 anni, networker, di Marano Marchesato (Cosenza), sposata da 7 anni con Andrea Musacco e mamma di Michelle di 3 anni.Per la concorrente molisana c’è stata l’incoronazione a “Miss Mamma Italiana Romantica”. Maria Carmela Germinario è estetista e mamma di Sofia di 9 anni.