Replica del sindaco Sbrocca ad Azione studentesca e Gioventù Nazionale

TERMOLI. Risponde il primo cittadino ai gruppo di Azione studentesca e Gioventù Nazionale che dal sito Termolionline lamentavano la mancata assegnazione di uno spazio da parte del Comune per posizionare un banchetto per il tesseramento.



“Mi fa piacere rispondere ad un gruppo di giovani studenti che vogliono impegnarsi in politica.

Ma mi fa specie che dei giovani, sulla falsa riga di chi ha qualche anno di più, basa il proprio impegno politico su una distorta e falsa rappresentazione della realtà. E veniamo ai fatti, ovviamente tutti documentabili per chi ama la verità:

1) E’ stata presentata una prima istanza protocollata dal Comune il 07 giugno scorso. Non era firmata, né datata, né presentata sui moduli ufficiali del Comune di Termoli.

2) La persona che ha presentato l’istanza è stata avvisata dall'ufficio e ha presentato una seconda istanza. E’ stata inviata una mail di riscontro ed ottenuto risposta dallo stesso richiedente.

3) C’è stata una terza istanza e un riscontro via mail da parte del Comune.

4) La quarta istanza protocollata in data 28 giugno è pervenuta agli uffici comunali il 29 giugno per un'occupazione richiesta per il 30 giugno.

L'Ufficio Patrimonio, secondo la legge ha un mese di tempo per evadere le richieste ma, di prassi, per questa tipologia di istanze impiega circa una settimana.

Non è possibile, tenuto conto della necessità del parere di competenza che deve essere rilasciato dal Comando della Polizia Municipale, evadere un'istanza in una sola mattinata.

Inoltre gli spazi individuati da Azione studentesca per il posizionamento del banchetto erano già stati richiesti in precedenza (data 24 maggio 2018), per gli stessi luoghi (via Adriatica e spazio prospiciente vicino al bar Corso 50) nello stesso giorno, da altre associazioni ed organizzazioni del territorio (Comitato No Tunnel e Movimento 5 Stelle).

Detto questo mi rivolgo ai ragazzi che si lamentano della "burocrazia infinita" e della mancata democrazia: la burocrazia, vostro malgrado, fa parte delle regole che la società si è data per evitare soprusi e zone d'ombra e la nostra non è una mala burocrazia, tant'é vero che voi stessi nella mail del giorno 20 giugno 2018 ringraziate i nostri uffici per la solerzia nella risposta.

Altresì non è una mancata democrazia rispettare le regole e il fatto che altre associazioni prima di voi avevano richiesto l'occupazione degli stessi spazi. Ad ogni buon conto su questo tema, come su ogni altro, vi invito ad un confronto diretto con me nella casa di tutti che è il Municipio perché la politica, che voi vi accingete a fare, è fatta di confronto e dialogo e non solo di attacchi e di odio, cadendo in slogan presi in prestito e luoghi comuni che noi tutti speriamo che i giovani possano evitare, facendosi invece forieri di nuove idee e proposte per il bene della nostra città.