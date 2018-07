Alle maestre della sezione Veliero di Pantano Basso

TERMOLI. Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera indirizzata alle «Carissime maestre» della sezione Veliero, della scuola di Pantano Basso a Rio Vivo.



«Che emozione… un mattino di settembre vi abbiamo affidato, io e Rocco, il nostro bimbo allora uno scricciolo e oggi a distanza di quattro anni il tempo ma soprattutto voi ne avete fatto un “ometto”, curioso, educato, caparbio, vi siete fatte carico con responsabilità e dedizione del nostro piccolo fino a diventare per lui e per noi un riferimento.

Tutto ciò che avete insegnato ha inciso e continuerà ad incidere positivamente nella sua e in quella degli altri bimbi per il resto della loro vita.

Avete trovato il modo e il tempo, nonostante tutto, di vedere in ognuno di loro l’unicità, avete avuto la voglia e la gioia di ascoltarli uno ad uno e capire chi sono davvero e quindi capire le loro potenzialità, i loro pregi ed i loro difetti, avete mostrato loro che oltre al papà e alla mamma ci sono altri adulti che li sostengono, persone di cui ci si può fidare. Che fatica dev’essere insegnare ad imparare ma con voi non è stato così, avete piantato il seme della curiosità la voglia di scoprire, con il vostro lavoro i bimbi l’hanno capito, questa è la fatica più grande e voi… ci siete riuscite… grazie.

Grazie per tutti i sacrifici che avete fatto, per tutto il tempo le energie e le risorse che avete impiegato nel preparare i programmi, creare i lavoretti, rendere le lezioni più allegre, stimolare la creatività… abbiamo creduto in voi, i bimbi hanno avuto fiducia in voi. Avete investito nel futuro dei nostri bambini e di questo non possiamo che esservene eternamente grati.

La vostra è una grande responsabilità, insegnare non è un semplice lavoro è una passione e tanta ne avete instillata, sappiate che tutte le famiglie dei bimbi che guidate vi apprezzano immensamente e immensamente sono felici di vedere che un pezzo della vostra passione è presente in ognuno di loro e che con loro crescerà.

Le nostre strade ora si dividono, è inevitabile ma resteranno per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri solo bei ricordi, risate ma anche pianti da consolare, recite, canzoni, gioie e birichinate dei bimbi…ma l’essenziale è invisibile agli occhi, infatti “Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Andrea, Elisabetta e Rocco

Sezione Veliero».