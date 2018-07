«Anch'io sono la Protezione civile», partito il campo scuola a Bonefro

BONEFRO. Al via lunedì scorso la decima edizione del campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", organizzato a Bonefro dall’Avis comunale Dipartimento Protezione Civile. Divertimento e formazione sono le parole chiave dei campi scuola, che offrono ai ragazzi attività ludiche, ma anche un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del Sistema di protezione civile e, in particolare, dei piani comunali di emergenza e del territorio. Inoltre, sempre a Bonefro, nel segno della costante azione per completare rapidamente la ricostruzione post sisma, con la tempestiva istruttoria di tutte le pratiche di competenza comunale, continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso chi risiede ancora nelle dimore provvisorie: nella foto, il recente intervento di installazione di nuovi pannelli isolanti. Il campo avrà luogo fino a sabato prossimo, con un totale di 24 ragazzi dai 13 ai 16 anni che in questi giorni offrirà attività ludiche ma soprattutto un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del "Sistema Protezione Civile". Gli obbiettivi del campo sono: incentivare la tutela del territorio, contribuire alla prevenzione dei rischi, favorire la conoscenza del primo soccorso e sensibilizzare i più giovani rispetto all'importanza dei piani di emergenza.