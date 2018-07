«Luglio al Lido, nulla di nuovo sotto l'ombrellone»

CAMPOMARINO. Il capogruppo di Campomarino nel Cuore, Antonio Saburro, bastione della minoranza contro la giunta Cammilleri, attendeva la prima domenica di luglio per tornare ad attaccare l’amministrazione che si avvia a gestire l’ultima estate della sua storia politica. E così, arrivano critiche ulteriormente circostanziate. «Oramai siamo in piena estate e anche in questo primo weekend di luglio, nulla di nuovo sotto il cielo di Campomarino Lido.

In questo fine settimana sono emerse le solite problematiche per una località che non riesce a fare il salto di qualità e a mettersi al passo con i tempi, anzi una località che pian piano, fatta eccezione per il bellissimo mare e le spiagge arricchite da pineta e zone dunali, è regredita sempre di più.

Non è possibile che al primo luglio una località turistica come la nostra, così rinomata e frequentata, non abbia ancora attivato il punto di informazione per i turisti, oltre a non aver fatto molto per rimuovere tante delle criticità già segnalate nei precedenti articoli, come ad esempio: divieto ai vu cumprà e ambulanti abusivi; disciplina per l’acceso all’arenile di animali durante la stagione balneare estiva; cura e valorizzazione del territorio. Il cartellone estivo presentato dall’assessore al Turismo, non prevede nessuna novità rispetto agli anni precedenti. Anche quest’anno, il maggior contributo per le attività indicate nel calendario 2018, è stato dato dalle associazioni e privati come commercianti e cooperative. Campomarino Lido ha potenzialità enormi, ma il problema del mancato sviluppo del territorio (tolto quello delle costruzioni a carattere residenziale) è da attribuire soprattutto a voi che ci avete governato in questi lunghi 10 anni. Non siete riusciti a far partire le grandi opere come ad esempio il Porto Turistico, a valorizzare la Pineta a ridosso della spiaggia, a conservare e valorizzare Bosco Fantine Comunali, a mettere più ordine, a rendere il Lido più sicuro, a far installare un sevizio bancomat e a invogliare imprenditori ad investire in strutture ricettive e ricreative e non solo in strutture a carattere residenziale. Voglio solo ricordarvi che, nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, davate enorme importanza alla voce turismo e cultura. Era vostra intenzione promuovere l’intero territorio della Costa Molisana, comprensivo dei Comuni costieri limitrofi, mediante la realizzazione di progetti comunali al fine di potenziare le capacità promo - commerciali di Campomarino. Tutto questo sarebbe avvenuto con il Potenziamento dell’Ufficio di Informazioni Turistiche, in termini di orari, attività ed attrezzature con l’installazione di info point. Risultato? Il punto informazioni, non solo non è stato potenziato, ma in questi anni è addirittura stato chiuso. Nelle linee programmatiche parlavate di rilancio del porto turistico “Marina di S. Cristina”. Dopo numerose vicissitudini e battaglie legali, dichiaravate che si era tornati a una ripresa delle attività legate al porto, con notevole incremento di richieste di ormeggio da parte di nuovi diportisti e grande interesse intorno all’are oggetto della concessione demaniale, tant’è che nel breve tempo si sarebbero avviate le procedure a soggetti privati per il completamento e la gestione del Porto Turistico. Risultato? Il porto è ancora in fase di stallo e non mi risulta ci sia stato un incremento di richieste di ormeggio. Altro tema a cuore indicato nelle linee programmatiche era il recupero e la salvaguardia della Pineta, polmone verde di grande valore e che pochi comuni italiani potevano vantare di avere. L’Amministrazione con un finanziamento pari a euro 120.000,00, ottenuto dalla Regione Molise per il recupero e la valorizzazione della Pineta, avrebbe consegnato ai turisti un’are a più funzionale, ed era vostra intenzione adoperarvi per la risoluzione l’annosa situazione di degrado della Pineta tutta. Risultato? Non solo l’annosa situazione di degrado della pineta non è stata risolta, ma di quel finanziamento ottenuto, l’opera non è stata completata e nel frattempo si è andati in contenzioso con l’impresa esecutrice. La riqualificazione del sistema turistico ed insediativo urbano, prevedeva alcuni interventi strategici e di preminente interesse pubblico quali: il rilancio del turismo in particolare al Lido mediante la realizzazione del prolungamento del lungomare e la riqualificazione di aere e lo snellimento del traffico urbano. Risultato? Nessun prolungamento e nessuna riqualificazione di aree, fatta eccezione per piccoli interventi fatti a scomputo da privati imprenditori».

L’obiettivo che vi eravate prefissati a inizio mandato, di dare sviluppo al territorio e di migliorare la vivibilità di Campomarino Lido, è stato da voi fallito e per fortuna questa sarà l’ultima estate che governerete questo paese.