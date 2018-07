Manovre salvavita a Palata con la Fondazione Giovanni Paolo II

PALATA. Amministrazione Berchicci sempre in prima linea a Palata nella diffusione delle pratiche utili alla collettività. Ricordiamo tempo fa i corsi per il corretto utilizzo del defibrillatore, donato all'epoca dall'associazione Cuore molisano per i Comuni di Palata, Acquaviva Collecroce e Tavenna. Sabato scorso, invece, nell'accogliente sala consiliare, è stata la volta del corso per diventare operatore di Bls-d. Una iniziativa organizzata per permettere ai partecipanti di apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare nell'adulto, nel bambino e nel lattante, comprese le manovre di disostruzione delle vie aeree. Il corso è stato plasmato dall'associazione Salvamento Academy, col patrocinio dell'amministrazione locale. A coordinare la sessione formativa è stato il dottor Nicola Camposarcone, anestesista e rianimatore presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, coadiuvato dalle infermiere Mariapia Di Lembo e Nicoletta Bova. Il corso è stato articolato in due parti: durante la mattina nozioni teoriche sui comportamenti da mettere in atto di fronte a situazioni di primo soccorso, nell'attesa dell'arrivo del 118. Camposarcone ha ricordato come sia importante effettuare la chiamata d'emergenza per a richiesta di aiuto prima di iniziare le manovre sulla persona colpita da arresto cardiaco: prima tappa della catena della sopravvivenza. Nel pomeriggio, invece, spazio all'esercitazione vera e propria con le manovre di primo soccorso attraverso l'uso del defibrillatore su manichini reattivi e di diversa taglia, adulto, bambino, lattante. Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione da operatore bls-d/pblsd che ha validità biennale, assieme alla consegna di un kit contenente materiale informativo e una cpr-mask monouso. Considerata l'utilità del corso, si è pensato di organizzare un ulteriore incontro nei prossimi mesi, al fine di sensibilizzare i cittadini alla cultura dell'emergenza sul territorio e il sindaco Berchicci, assieme a tutta l'amministrazione palatese, ha intenzione di acquistare una postazione a colonnina col defibrillatore al suo interno, da posizionare in un punto strategico del paese.