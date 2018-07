​Acque reflue, ‘multe’ all’Italia ma non al Molise

LARINO. La Corte di giustizia U.e. ha inflitto all’Italia una sanzione di 25 milioni di euro oltre a 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre un centinaio tra centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie o sistemi di trattamento delle acque rèflue. La Penisola era già stata condannata dalla Corte nel 2012 e poi deferita dalla Commissione europea per una procedura di infrazione cominciata nel 2004. In questo delicato settore solo il Molise e l’Emilia-Romagna vengono promosse sulla depurazione delle acque reflue dei centri urbani con oltre 2.000 ab. Già nel 2016 c’era stata la certificazione della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’U.e. che aveva promosso il Molise sul tema, grazie all’adozione del Piano regionale di tutela delle Acque che si pone, come obiettivo, l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica. Ad oltre 6 anni di distanza dalla prima sentenza, il numero degli agglomerati non conformi si è ridotto da 109 a 74, ma comunque è grande il ritardo nel seguire le disposizioni in corso di applicano dal 31 dicembre 2000. Per comprendere meglio i termini del problema sorreggono i tecnici del Servizio per la qualità dell’acqua secondo cui “Uno strumento essenziale per il controllo dell’efficienza della depurazione delle acque reflue è l’impiego di indicatori biologici, ed in particolare di quelli che sono in grado di evidenziare e di anticipare effetti negativi a livello delle taxocenosi per garantire un’elevata qualità nel rendimento depurativo”. Gli impianti di depurazione biologica sono ecosistemi artificiali molto complessi in cui il processo depurativo è effettuato dall’attività della biomassa presente in vasca di ossidazione. Per questo motivo la vasca di ossidazione può essere definita il "cuore"della depurazione e quindi il nucleo centrale del processo. L’osservazione al microscopio del fango fornisce utili indicazioni sulla qualità della biomassa, il che si traduce anche sulla qualità dell’effluente e quindi sul rendimento della depurazione ‘in toto’. L’Arpam ha implementato sin dal 2003 questo tipo di analisi nel controllo degli impianti di depurazione biologica della provincia di Isernia; ciò al fine di avere un quadro più completo sul rendimento della depurazione degli impianti affiancandola alle analisi chimico-fisiche di routine. L’analisi della microfauna è stata effettuata su fanghi biologici provenienti da 12 impianti di depurazione di tipo a fanghi attivi. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che il metodo è un valido supporto alle analisi chimico-fisiche; infatti, si è potuto constatare che i campioni risultati chimicamente conformi ai parametri di legge, presentavano una micro-fauna costituita da protozoi indicatori di una buona qualità del fango biologico e quindi di effluenti di buona qualità.



Per "acque di scarico" s’intendono quelle rèflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Si considerano acque reflue assimiliate alle domestiche quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. Concretano i rèflui industriali le acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Sono acque reflue urbane quelle domestiche o il miscuglio tra queste, i reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Si definiscono ‘di rima pioggia’quelle identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, di una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che si susseguano a distanza di almeno 4 giorni da analoghe precedenti precipitazioni. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15’. Si dice di 2.a pioggia l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio ed eccedente quella di prima pioggia come precedentemente definita.

Claudio de Luca