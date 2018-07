«La disoccupazione non esiste», chi la vuole cotta e chi cruda tra chi cerca lavoro: il video virale

TERMOLI. «La disoccupazione non esiste». Potrebbe essere un tormentone provocatorio, certo. C’è chi fa il Jobs Act, chi lo toglie, contratti a termine, interinali, chi lavora in nero e chi fa il doppio lavoro. Part-time o tempo pieno. Non è lo stornello di una canzone alla Rino Gaetano. Ma quello che più d’un imprenditore o esercente oggi è costretto a dichiarare dopo aver avuto a che fare con tante persone a cui viene offerto un posto di lavoro e per tutta risposta odono condizioni e richieste inaccettabili per le varie tipologie di mansioni.

Tempo fa ci capitò di leggere una intervista su un quotidiano nazionale a uno chef stellato di fama, che aveva ammesso l’estrema difficoltà a trovare italiani volenterosi nell’aiutarlo ad aprire un nuovo e importante locale.

Sì, perché c’era chi voleva la sera libera e chi l’intero weekend. Obtorto collo, ci si rivolse a personale straniero, che almeno dal punto di vista della disponibilità nulla aveva a che dire o rivendicare.

Ebbene, la stessa esperienza, sulla propria pelle, l’ha fatta un locale di Termoli, il ristorante-pizzeria “Il Grottino”, raccontata con un video che sui social sta divenendo davvero virale, da uno dei gestori, Claudio Bartolacci, su Facebook noto come Barbuto Gump.





Sempre irriverente nelle sue pubblicazioni, il simpatico Claudio ha sbottato nel vero senso del termine, raccontando cosa gli è capitato tra le mani… Insomma, anche nel lavoro di ristorazione, tra sala e cucina, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.