Lavori degli operai delle Ferrovie Italiane, molto rumorosi in via del Ciclismo

TERMOLI. Ci è arrivata un'altra segnalazione contro la rumorosità dei lavori degli operai delle Ferrovie Italiane, in via del Ciclismo, che si protraggono fino a tarda serata, disturbando chi abita nei dintorni.

«Anche martedì 3 luglio fino alle 24... quasi ogni notte. E dire che veniamo in vacanza per trovare un po' di riposo e di silenzio… merce rara… si può fare qualcosa? O dobbiamo scendere noi di notte e mandarli via chiamando la polizia o i carabinieri?

Per favore civiltà rispetto senso civico ed educazione».