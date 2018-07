TERMOLI. Non mancherà nell’estate termolese anche il dinamico e interessante contest cinematografico “50 ore”.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata presentata questa mattina, presso la sala giunta del Comune di Termoli. Si tratta di un concorso per cortometraggi, ideato dall’azienda di comunicazione Cortò Factory Image e patrocinato dalla stessa amministrazione adriatica.

Come negli anni precedenti, la sfida è quella di realizzare un cortometraggio, dall’ideazione alla post-produzione, a tempo di record di cinquanta ore. Il concorso è rivolto a tutti, senza limiti di età, professionalità o supporto tecnico. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 luglio, termine dopo il quale saranno comunicati gli unici tre parametri obbligatori: uno specifico genere cinematografico, una frase e un elemento da inserire all’interno del corto.

Simone D’Angelo, regista e fondatore della Cortò, ricorda quanto sia stato difficile agli inizi diffondere, in una piccola realtà come quella molisana, l’idea di un contest cinematografico; idea che si è poi rivelata vincente grazie alla grande partecipazione da molte regioni italiane.

La conferenza stampa è stata trasmessa anche in diretta Facebook.





Lo slogan di questa edizione, ‘Lasciati stupire’, è presto spiegato dal regista: “Il concorso è rivolto anche a non professionisti perché l’importante è un’idea geniale, che stupisca, appunto. L’effetto speciale non è solo un elemento tecnico, ma il lavoro di ogni maestranza. Tutto il cinema per noi è effetto speciale”.

Anche Annalisa Montanaro, copywriter del team Cortò, sottolinea il significato di effetto speciale come possibilità, come elogio della parte più pura e creativa del cinema e dei suoi elementi artigianali. L’invito è quindi quello a giocare col cinema e con la fantasia.

È Giulia De Felice, che si occupa della promozione del contest, a illustrarne le modalità di partecipazione. Fra i lavori che arriveranno saranno selezionati otto finalisti che, nella serata del 23 luglio, saranno mostrati sulla Scalinata del Folklore e sottoposti alla votazione di una giuria tecnica e una popolare; quest’ultima potrà accreditarsi e ritirare la propria scheda di voto entro le ore 21 della serata. Ci saranno tre vincitori, con l’aggiunta della menzione speciale ‘MoliseCinema’: i quattro corti saranno infatti proiettati in occasione del noto festival del cinema di Casacalenda.

Non mancano i ringraziamenti del sindaco Angelo Sbrocca verso questa giovane realtà produttiva che fa parlare di cinema e creatività a Termoli: “Ho osservato che questo genere di cose nasce dal piccolo per poi crescere, ed è anche un augurio che vi faccio”.

Simone D’Angelo conclude esponendo quello che è il sogno di Cortò Factory Image: “Poter invitare troupe cinematografiche da tutta Italia a girare a Termoli, per rianimare la città e trasformarla in un enorme set”, sogno ostacolato dallo scarso sostegno produttivo del territorio in ambito cinematografico.

Gli appuntamenti per tutti gli appassionati di cinema sono quindi due: quello del 13 luglio per partecipare al contest e quello del 23 luglio per assistere alle proiezioni e prendere parte al voto popolare. Tutti i dettagli sono reperibili sul sito www.cortofactoryimage.com e sulla pagina Facebook di Cortò Factory Image.