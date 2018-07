TERMOLI. Vincenzo Cinelli, il termolese di cui tempo fa vi abbiamo parlato per via delle sue condizioni di vita, certamente poco dignitose, oggi vede ancor di più compromesso quel suo status quo dopo che, pochi giorni fa, si è procurato, cadendo, una brutta frattura alla caviglia destra che ha richiesto l’ingessatura per circa 30 giorni, salvo complicazioni.

La sua vita che già era precaria fino a ieri, oggi con questa nuova contrarietà è divenuta quasi impossibile: non riesce a camminare per il dolore nemmeno con le stampelle donatagli da qualche buon cuore, non può nemmeno scendere in quella dimora a cielo aperto che si è costruito davanti alla porta di un garage di Pozzo Dolce in fondo ad una ripida discesa.

Oggi con la gamba ingessata è costretto a stare seduto sopra una precaria sedia di plastica, sul marciapiede di Pozzo dolce, dove inizia il tunnel che porta al lungomare.

Noi che siamo stati lì questa mattina, abbiamo visto una persona al limite della sopportazione umana, inerme, ora che non riesce nemmeno a camminare, e lo abbiamo dovuto aiutare a spostarsi da una sedia all'altra per levarsi da sotto il sole e ripararsi all'ombra.

In questo momento, l'unica cosa di cui Vincenzo ha bisogno, è quella di non essere lasciato solo.



Come già abbiamo avuto modo di dire, egli nella sua vita avrà anche commesso degli errori (chi non ne commette), ma non per questo merita la gogna dell'indifferenza e della solitudine soprattutto perché è un nostro concittadino. La vita e la dignità di un uomo o di una donna superano ogni tipo di ostacolo e chi può, rispondendo alla propria coscienza, non può davvero rimanere indifferente davanti a questo.

Ma ecco arrivata, solo qualche ora fa, una splendida notizia: la giovane figlia di Vincenzo Cinelli, Valentina, ci ha scritto di aver parzialmente risolto il caso del papà.

Il nostro sfortunato amico avrà un riparo dove potrà dimorare molto più dignitosamente di come può fare oggi.

La figlia ringrazia pubblicamente l'assessore alle Politiche sociali nonché vicesindaco Maricetta Chimisso e il maresciallo dei carabinieri Filippo Cantore che hanno dimostrato tantissima sensibilità per la situazione in cui versa il papà Vincenzo e per aver provveduto a risolvere in parte la grave situazione.