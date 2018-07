TERMOLI. Non solo tempestività e capacità nell'emergenza, coraggio e sprezzo del pericolo. I Vigili del fuoco sono uno delle maggiori risorse del Paese e lo riconosciamo ogni qual volta si gettano a capofitto nelle situazioni più difficili.

Ma ci sono anche una sensibilità e una umanità davvero profonde.

Oggi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso ed alcuni appartenenti all'associazione nazionale Vigili del fuoco hanno incontrato gli utenti del Centro Socio Educativo di Santa Croce di Magliano. Il presidente dell'associazione, l''ingegner Fratangelo (ex Comandante provinciale del 115 di Campobasso) con il Capo Distaccamento di Termoli e di Santa Croce di Magliano Aldo Ciccone ed alcuni altri componenti ex appartenenti ai Vigili del fuoco, hanno illustrato come prevenire gli incidenti domestici e le emergenze in genere. La squadra del distaccamento ha fatto conoscere le peculiarità del Vigile del fuoco e le attrezzature utilizzate negli interventi di soccorso.

Tante le domande e curiosità a cui si è dovuto rispondere con grande partecipazione e soprattutto certi di aver fatto passare un pomeriggio libero ed utile a tutti.