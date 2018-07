TERMOLI. «Nessuno è somaro», storie di scolari, genitori e insegnanti. Un volume interessante, quello scritto da Giacomo Stella e Marina Zoppello, che affronta il delicato tema dei disturbi dell'apprendimento. Dislessia e non solo. Purtroppo ci sono molti studenti, scolari che dall'infanzia all'adolescenza hanno questo tipo di problematiche e sempre più spesso oggi si cerca di andare loro incontro, non soltanto col classico sostegno, ma anche attraverso percorsi di consapevolezza e sensibilizzazione. Come recita appunto il libro al centro della manifestazione pubblica di ieri, in piazza Insorti d'Ungheria, patrocinata anche dal Comune di Termoli, "Nessuno è somaro". A parlarne con noi è stata Valeria Strada, prima che iniziasse la sessione Webinar affidata a Luca Grandi.