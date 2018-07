«La ferrovia esiste da 150 anni, non avete costruito davanti a un laghetto svizzero»

TERMOLI. Dopo la protesta dei residenti di via del Ciclismo, dichiaratisi insofferenti rispetto ai lavori di manutenzione straordinaria che vengono eseguiti lungo la strada ferrata termolese. Ci riferiamo a chi abita soprattutto nel condominio ex Ferhotel, arriva loro una replica, a firma di Claudio Garzè.

«Le ferrovie stanno lì da 150 anni, molti ma molti anni prima delle casette in via del Ciclismo che hanno costruito a pochi metri da una linea ferrata, certamente non davanti a un laghetto svizzero; le opere ferroviarie non hanno bisogno di autorizzazioni, la manutenzione viene effettuata di notte in assenza di circolazione ferroviaria in tutto il mondo».