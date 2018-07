TERMOLI. Esiste da tempo a Termoli, tra le diverse associazioni dedite al sociale, "La Città Invisibile”, fondata da un gruppo di volontari che si adoperano a dare conforto e assistenza ai tanti senzatetto che vivono di espedienti, non hanno un tetto sulla testa, non hanno un lavoro e non hanno una famiglia.

Gli operatori di questa associazione che di notte girano per i luoghi dove dimora questo tipo di popolazione invisibile a molti, stazione, giardini, angoli di strada, consegnano generi di conforto di prima necessità.

Noi siamo andati a trovarli in piazza Olimpia nei pressi dello Stadio e abbiamo parlato con Marco Cataldo che di questa associazione è uno dei fondatori e con lui abbiamo fatto un excursus su quello che la “Città Invisibile” svolge con dedizione e senza clamore, il loro impegno verso coloro che sono certamente in una condizione non invidiabile.

Questo servizio è il nostro modo di dire loro grazie.