MONTENERO DI BISACCIA. Sono partiti nell'ultima settimana di giugno i primi appuntamenti inseriti nel cartellone dell' Estate Montenerese 2018.

Gli eventi, che si svolgeranno fino al 18 agosto prossimo, sono stati predisposti sulla base del filone già sperimentato negli anni precedenti e prevedono spettacoli e divertimento sia per il pubblico dei più piccoli che per quello di altre fasce d'età. Gli appuntamenti interesseranno varie zone del paese, a partire da Piazza della Libertà, per passare alla zona Bivio, in Contrada Montebello ed anche presso la Marina di Montenero di Bisaccia - Costa Verde.

"Abbiamo realizzato un cartellone estivo volutamente sobrio - dichiara l'assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Massimo Di Stefano - ma con contenuti e caratteristiche già collaudate nel corso degli anni, di intrattenimento e divertimento fruibili da ogni fascia di età.

Sono confermati gli appuntamenti classici dell'Estate Montenerese, come la Festa della Trebbiatura (1, 2 e 3 agosto), Una Serata con Bacco (4 agosto), La Notte nel Borgo Antico (6 e 7 agosto) e la Notte Fucsia (18 agosto).

Prosegue anche quest'anno la rassegna "Suoni Verso Sud", con il Quintetto Storie in Tango (1 luglio), il Trio Bentornato Mandolino (7 luglio), la Tribute Cover Band Vasco Rossi (8 agosto), la Beer Tower Fest (12 agosto), Anna Majone (17 agosto) e i Dirotta su Cuba (18 agosto).

Tornano alcuni appuntamenti molto seguiti dai monteneresi, come la Corrida e i tornei sportivi che si terranno presso il campetto Belvedere.

Uno spazio importante sarà riservato anche ad alcuni eventi di carattere ambientale, con il fine di sensibilizzare cittadini e turisti sul riciclo dei rifiuti, la raccolta consapevole e il rispetto per la natura che ci ospita.

Oltre alle classiche sagre, alle feste di quartiere, allo sport e alla musica, ci saranno anche serate dedicate al teatro (18 luglio e 11 agosto) con le compagnie locali "Sipario Bisaccia" e "L' Tre Cull".

La novità di quest'anno è dedicata ai più piccoli e si chiama Notte Azzurra dei Bambini (13 agosto), che vedrà spettacoli con artisti di strada e tanti giochi gonfiabili; proprio i giochi gonfiabili saranno presenti anche il 15 e il 22 luglio ed il 12 e 18 agosto. Ci scusiamo infine per il piccolo ritardo accumulato nella pubblicazione del calendario, ma informiamo che sono in fase di stampa i manifesti e le brochure con tutti gli appuntamenti; nel frattempo potrete trovare il file del cartellone estivo sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia.

"Ci piacerebbe - ha affermato il sindaco Nicola Travaglini - che l'Estate Montenerese 2018 fosse ricordata non tanto per il numero delle manifestazioni inserite nel cartellone estivo o per la maggiore o minore rilevanza di un particolare evento rispetto ad un altro, ma per la ritrovata voglia di stare insieme, di condividere momenti, piccoli o grandi che siano, sorridendo un po' di più.

L'auspicio è quello di vivere con animo più sereno la realtà che ci circonda, gratificando magari tutte quelle persone che si impegnano ad organizzare gli eventi e lasciando il più possibile lo spazio alla vita reale e un po' meno a quella virtuale dei Social. Buona Estate a tutti"!