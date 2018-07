L'estetica del silenzio nell'informazione

LARINO. Per parlare di “cronisti” molisani, di “contraddittori” locali e di “lettori” paesani, dobbiamo ricordare che il più antico papiro esistente (in sostanza il “papà” di tutti i “giornali” conosciuti) è quello attribuito a Prisse, scritto sotto la V dinastia dei Faraoni (2.000 anni a. C.). Conservato a Parigi, questo documento contiene un trattato morale in cui si rimpiangevano (da ieri ad oggi nulla è cambiato!) le virtù delle età trapassate.

A quel tempo, esistevano i cronisti, ma non ancora erano spuntati i contraddittori, vale a dire quei “signori” che, non appena viene pubblicato un articolo, cominciano a parlarne ed a commentarlo sui “social”. Ne sviscerano i contenuti con tanta sicurezza e competenza da lasciare meravigliato e senza parole l’Autore stesso che, interrogato e punzecchiato nelle repliche, si ritrova come un colpevole a cui venga chiesto: perché, come e quando l’hai fatto? Lo farai ancora? Da chi hai attinto?

Assalito da ogni parte, l’Autore prende a mormorare delle scuse, si trincera dietro qualche influenza o derivazione, brancola tra le approssimazioni, quasi che lo scritto non fosse stato frutto della sua mente e del suo cuore bensì una cosa che si era ritrovata in tasca e di cui non riesce a giustificare il possesso. Solo più tardi sono arrivati i lettori che amano replicare; e si è scoperto che chi pratica il mondo dei giornali finisce per leggiucchiarli, magari attratto da un’illustrazione, da un titolo o dalle poche righe di un titolo. Si tratta di soggetti anomali che spesso sorprendono per una citazione rara, per un concetto insolito e, talvolta, per avere rivelato un dato storico o letterario che ci era del tutto sconosciuto. Temiamo allora di essere in presenza d’uno studioso d’eccezione, di un erudito inattaccabile o d’uno specialista versato nella materia. Invece, si tratta di cleptomani che rubano oggetti vari nei grandi magazzini del Sapere universale.

Da qualche tempo, certi giornalisti (ma veramente pochi!) hanno scoperto il filone redditizio della dissacrazione politica; e sono convinti che sia sufficiente praticarlo per farsi una posizione nel mondo delle gazzette. Dissacrare vuol dire deridere, mettere in caricatura, rovesciare ciò che può essere ritenuto sacro (o quanto meno istituzionale). Purtroppo, le idee fondamentali, i princìpi, le essenze prime hanno una localizzazione sconosciuta a chi dissacra professionalmente; a chi, pur credendo di nominare certe cose per trascinarle al proprio livello, finisce semplicemente con il mettere in vetrina se stesso, lasciando incontaminate le entità che vorrebbe spogliare e mostrare al mondo, senza riuscire a smascherare ed a sconfiggere quei miti. La verità è che, per dirsi untori, ci vuole ben altro.

Dopo tutti questi soggetti, c’è chi, ogni mattina, suole esaminare le testate, e lo fa magari solo per auto-punirsi. Di alcuni di esse basta leggere i titoli per farsi un’idea precisa della scarsità dei contenuti; un po’ come capita col vino quando, per giudicarne la qualità, ci si umetta solo le labbra. La lettura fa venire in mente che – bene spesso - si parla di una crisi del linguaggio da parte di quanti ritengano che il pensiero abbia raggiunto un alto livello di complessità o da chi vuole che il vivere sociale, con le sue complicazioni e contraddizioni, abbia causato una saturazione della ricettività dei singoli che non riescono più ad accettare né discorsi né immagini, propinati a ritmo ossessivo ed a fini estranei alla pura coscienza. La verità è che la crisi del linguaggio consentirebbe una sola proposta logica: la pratica dell’estetica del silenzio, vale a dire la ricerca di una comunicazione profonda che non abbisogni di parole né di forme. Però questa pratica (che pure potrebbe impedire a tanta gente di scrivere inutilmente sui giornali) dovrebbe essere anteriore al linguaggio che pratichiamo. Non può venire dopo, quale rimedio o ritorno. Ne deriva che pure essa finisce per diventare una delle tante proposte di “reductio” alle origini, di rientro nel ventre materno, nell’inespresso o nel dominio dell’istinto. Un riscatto da cui potrebbe di nuovo concretarsi l’impresa, felice o disgraziata, dell’”homo sapiens” molisano.

Claudio de Luca