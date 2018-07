Fermo pesca 2018, novità in arrivo

TERMOLI. Novità in arrivo sul fermo pesca 2018. Abbiamo interpellato il presidente della Federcoopesca Molise Domenico Guidotti e ci ha confermato che oggi a Roma potrebbero esserci novità significativa. Oltre tre settimane fa venne convocata e tenuta nella sede del Mipaaf, dove siede il nuovo Ministro, Centinaio, la prima riunione a riguardo. La fumata bianca era ancora prematura ma spuntarono le possibili date per la sospensione obbligatoria dell’attività di pesca nell’Adriatico centro-meridionale. Nel compartimento tra San Benedetto e Termoli, ammesso che sia confermata questa ripartizione territoriale, i pescherecci rimarrebbero agli ormeggi dal 27 agosto al 7 ottobre, anticipati da quello compreso tra Manfredonia e Bari, per cui si ipotizza lo stop tra il 30 luglio e il 9 settembre. Ma altre novità sono state enunciate direttamente dal titolare del dicastero Centinaio, che ieri pomeriggio è stato in audizione per le dichiarazioni programmatiche con le commissioni riunite dell’Agricoltura e della Pesca di Camera e Senato. Aumentano le quote assegnate all'Italia per la pesca del tonno rosso quest'anno, ha annunciato il Ministro. «Con riguardo specifico alla corrente campagna di pesca 2018, il contingente assegnato all'Italia è pari a 3.894,13 tonnellate, con un incremento rispetto al 2017, di circa 590 tonnellate - ha spiegato Centinaio - Faccio notare che quello varato sul tonno rosso è un provvedimento europeo su cui sono stati espressi molteplici dubbi da parte piccoli produttori. Sarà mia cura favorire la redistribuzione delle nuove quote così che il reddito sia condiviso alla maggior parte dei produttori». Nei prossimi giorni, ha aggiunto Centinaio, sarà emanato il provvedimento sul fermo biologico. «Le richieste del settore sono state ricevute e saranno accolte nella maggior misura possibile sula base di un consenso generale - ha spiegato il ministro, che ha criticato i ritardi nella erogazione delle indennità ai pescatori - il fermo si applicherà per 30/45 giorni fra il mese di luglio e il mese di ottobre, a seconda delle aree».