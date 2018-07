Sabella: «Stop ai venditori abusivi, adesso più controlli e interventi»

TERMOLI. In una nota, il consigliere comunale Vincenzo Sabella promette un giro di vite sui venditori ambulanti: «Con l'arrivo dell'estate tutti i termolesi amano passeggiare in centro, godere di un tramonto dal muraglione del Borgo vecchio, prendere un aperitivo per il corso e magari fermarsi a mangiare in uno dei tanti ristoranti o bistrot del centro. E come noi termolesi anche tantissimi turisti che amano la nostra città e la scelgono per i loro momenti di relax e le loro vacanze. Ma troppo spesso ormai tutto questo viene disturbato dalla presenza di venditori ambulanti abusivi, accattoni, questuanti di ogni genere e disturbatori di professione ai semafori e davanti ai supermercati.

Mi sono fatto carico di questa situazione cercando una soluzione e, con la collaborazione del sindaco, abbiamo chiesto e ottenuto un potenziamento dei controlli da parte della Guardia di Finanza e Capitaneria coordinati dalla Prefettura e interventi più incisivi.

Il commercio abusivo distrae il commercio lecito di coloro che hanno spese e pagano le tasse per mandare avanti la propria attività. Dobbiamo comunque provare a cercare soluzioni affinchè queste persone possano trovare la propria strada nel lavoro e nell'impresa ma sempre nel solco della legalità. Perché la legalità serve a tutelare tutti e le leggi devono essere rispettate da tutti altrimenti si crea una società sbilanciata.»