«Avete un cuore misericordioso? Partecipate alle nostre selezioni»

TERMOLI. Sono riaperte le selezioni per corsi di formazione per i profili di autisti /soccorritori volontari da inserire nell'organico della Misericordia di Termoli in tempi rapidi.

«Se siete davvero interessati e vi piace l'emergenza ma soprattutto se avete un cuore misericordioso, vi aspettiamo presso la sede della nostra Misericordia di Termoli in via Biferno 20/22», ci riferisce direttamente il Governatore Romeo Faletra.

Per informazioni potete chiamare il 335.8052647.

Bisogna avere minimo 21 anni, con tre anni di patente tipo B.