Disegnò il bozzetto per presentare il Fire con Agnelli e Pertini, l'arte di Renato Marini

TERMOLI. Renato Marini, artista e pittore molisano molto noto a livello nazionale, è stato per decenni un impiegato Fiat e proprio in questa veste, da pochi giorni, ha conquistato il meritato congedo pensionistico ed ora avrà ancor più tempo da dedicare alla sua passione.

La sua attività artistica inizia nella metà degli anni settanta. Artista che tende il colore al limite della percezione, ha rivolto la sua attenzione ai temi del reale, soprattutto al paesaggio molisano reso lontano nella memoria oltre quasi gli estremi dello spazio visivo. Fonda il Centro Culturale IL CAMPO, Centro che opera nel panorama Nazionale ed Internazionale dal 1990.

Ha partecipato a diverse esposizioni e mostre personali tra le quali: 52.Biennale Internazionale d'Arte di Venezia per gli eventi collaterali - XX, XXV, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, Premio Internazionale d'Arte Premio Sulmona, una sua opera venne premiata con targa d’argento - LII, XLVII Premio Termoli, XXIV, XXV Premio Internazionale d'Arte Valle Roveto, XLII Premio G.B.Salvi di Sassoferato (AN), XII Premio Campomarino Futuro e Futurismo a cura di Alessandro Masi, Genius Loci- Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Termoli. Risale nel 1998 l'ultima personale presso la Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Termoli. Le sue opere sono conservate nel Museo del Premio Termoli, Pinacoteca Internazionale Francescana delle Marche, Pinacoteca d'Arte Moderna di Avezzano, Museo Internazionale dell'Immagine Postale di Belvedere Ostrense (AN). Museo Civico di Larino. M.I.A.C.Museo Internazionale di Arte Contemporanea di Vallata (AV), Museo Internazionale di Mail Art de L'Aquila. Archivio del Centro Culturale IL CAMPO. Diversi critici e storici dell'arte si sono interessati della sua ricerca artistica tra i quali: Vittorio Sgarbi, Guido Montana, Alessandro Masi, Achille Pace, Eolo Costi, Leo Strozzieri, Antonio Picariello, Tommaso Evangelista, Hugo Orlando, Raffaele Nigro solo per citarne alcuni.

Chi vi scrive è legato a lui da una decennale amicizia e lo ha sempre seguito sia artisticamente che sul lavoro avendo con lui diviso diversi anni sotto lo stesso tetto lavorativo.

Nonostante il suo impegno artistico, ha sempre dovuto dividersi con i turni lavorativi in fabbrica e allora gli abbiamo chiesto come è riuscito a fare al meglio tutto durante la sua vita: " E’ stato durissimo anche perché ho sottratto tempo prezioso alla famiglia e ai figli, ma essi sono stati molto comprensivi con me e di questo li ringrazierò sempre. Il mio talento artistico l’ho messo a disposizione anche per eventi legati all'azienda: ad esempio quando fu inaugurata l'officina tecnologica Termoli 3 con il rivoluzionario motore FIRE 1000 io ho disegnato il bozzetto con la data dell'inaugurazione, il 30 aprile 1985, e ho consegnato personalmente il registro per le firme al presidente Sandro Pertini e all'Avvocato Gianni Agnelli, e in quell'occasione venni anche intervistato dal TG2 come rappresentante dei lavoratori del Molise.

Ho offerto la mia esperienza di artista all'interno dello stabilimento, infatti sono stato delegato del gruppo Pittori e scultori organizzando diverse esposizioni. Ho eseguito anche il logo del trofeo di calcio "Edoardo Agnelli" che si disputa da anni tra i diversi stabilimenti FIAT in Italia, sono stato inoltre chiamato a disegnare anche il bozzetto per il 30° Anniversario della nascita dello stabilimento Fiat a Termoli con relativa cartolina e annullo postale. Ho eseguito anche una cartella di serigrafia consegnata ai massimi vertici della Fiat compresa la Famiglia Agnelli.”

Non c'è dubbio: Renato ha lasciato molte impronte anche indelebili in Fiat e adesso come passerà il tempo visto che non dovrà più lavorare?

"Sicuramente mi riposerò di più avendo la mente più libera, dedicherò molto più tempo alla famiglia che se lo merita, senza, però, lasciare da parte la mia passione artistica; mi sta balenando un’idea che si ricollega a tutti questi miei anni trascorsi tra arte e produzione meccanica, ma, per ora è solo un pensiero!"

Renato Marini è nato a Larino, 63 anni fa, e vive con la sua famiglia a Campomarino.

Al nostro caro artista/metalmeccanico, auguriamo un buon congedo pensionistico e un meritato riposo!