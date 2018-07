TERMOLI. Ieri finalmente dopo 40 anni si sono ritrovati gli studenti e qualche professore dell’epoca della 5°A dell’anno scolastico 1977/1978 dell’istituto Tecnico “ G. Boccardi”, per una Réunion come si usa dire oggi.

A programmare il tutto, è stata la simpatica e attivissima Marina Alloggio, trovatasi, quarant’anni fa a Termoli per via del lavoro del papà in Fiat e che venne qui per l’occasione dell’apertura dello stabilimento nel 1973.

Quindi, dopo aver fatto elementari e medie a Torino, si dovette trasferire a Termoli e qui prese il diploma.

Nel 1979 il ritorno a Torino dove tutt’ora vive con la sua famiglia, è sposata ed ha due figlie.

Ha voluto ed accettato con entusiasmo questo incontro conviviale con i suoi vecchi amici e professori dal Vice preside, prof. De Gregorio, alla prof.ssa Pizzi, dalla prof.ssa Di Biase, alla prof.ssa Franchitti, dal prof. Selvaggio a Padre Vito, ed infine la prof.ssa Altobelli, ricordando anche la professoressa Fratino .

Tra loro presente anche il professor Selvaggio: «È stata una bellissima rimpatriata che ci ha fatti tornare indietro con gli anni, nella vita non sempre ci sono cose belle da raccontare, ma ecco che situazioni come queste lo sono - ha detto Marina - dopo aver rivisto con piacere i compagni con i quali ho trascorso cinque anni bellissimi posso tornare felice a Torino lasciando un pezzo di cuore a Termoli, senza dimenticare che la mia famiglia ha un pezzo molto importante di legame con questa città, la nascita di mia sorella più piccola».

Alla fine si sono lasciati con una promessa, di non perdersi di vista, e qualche lacrimuccia alla fine è scappata.