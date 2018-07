Piazza gremita per Max Giusti: «Termoli è bellissima»

TERMOLI. Grande successo per l’evento di Max Giusti ieri sera, 7 luglio 2018, in piazza Vittorio Veneto. Migliaia di persone hanno circondato il palco dove l’attore comico si è esibito per oltre un’ora e mezza alternando battute ironiche, monologhi in dialetto ed imitazioni e regalando una serata di grande comicità e professionalità ai cittadini termolesi e ai tantissimi turisti venuti da fuori città per assistere allo spettacolo gratuito.

Intervistato da una nota testata giornalistica locale Max Giusti ha sottolineato la bellezza della città di Termoli: «Termoli è unica, mi piace perché ha i tratti della costa adriatica che sono simili da Termoli fino al lido di Chioggia, grandi spiagge, mare bellissimo con acqua bassa etc, poi però Termoli ha una particolarità e cioè che la sua città, il suo borgo, la torre sveva, sono proprio sul mare ed è il punto di unione della costa adriatica più selvaggia, quella della Puglia ed è questo che la rende unica e bellissima» .

«Ringrazio di cuore tutti i cittadini e i tantissimi turisti che ieri hanno affollato piazza Vittorio Veneto – ha dichiarato il primo cittadino Angelo Sbrocca – dimostrando di apprezzare le scelte di questa Amministrazione comunale e ribadendo il ruolo primario di Termoli come città turistica e attrattiva. Continuate a vivere con noi la vostra Estate 2018 perché tante sono le proposte per ogni fascia d’età e per ogni gusto; il prossimo week end inizierà l’Aut Aut Festival con Federico Rampini, Serena Dandini e Stefano Bartezzaghi, ci saranno le iniziative per i bambini con il Giocaesplora di Mago Peppe e Mago Checco al Borgo Vecchio, ci sarà l’evento ‘Un mare di birra’ a piazza Sant’Antonio e poi inizierà il Degusticous che porterà nella nostra città concerti di caratura nazionale e internazionale come i Morcheeba, i Negrita, Nek, Pezzali e Renga. Un’estate tutta da vivere, quella termolese. Buona estate a tutti».