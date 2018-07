Si rafforza la nostra presenza sul territorio: nasce Sansalvoweb.it

SAN SALVO. Parte oggi ufficialmente Sansalvoweb.it il nuovo portale della città di San Salvo. Mediacomm srl la società editrice, dopo Termoli, Vasto, Campobasso e Isernia "scommette" sulla città di San Salvo offrendo alla comunità locale e a tutti i sansalvesi un nuovo portale d'informazione. Si avvale della collaborazione di giornalisti di esperienza, tra cui citiamo Antonia Schiavarelli, donna e professionista di grandi capacità e sensibilità, Federico Cosenza e Sara Del Vecchio già in organico a Vastoweb.com.

Oltre a loro, una struttura consolidata nell'informazione locale tra cui l'editore Nicola Montuori e il direttore editoriale Emanuele Bracone.

Cinque portali su tre province che per dinamiche territoriali vivono a stretto contatto ora hanno la possibilità di raccontare e narrare fatti, storie e personaggi di località distinte e distintive, che tuttavia hanno un fil rouge che le lega. San Salvo è città cerniera tra le due regioni di Abruzzo e Molise e questa è una delle ragioni che risiedono nella scelta di offrire una integrazione specifica rispetto a quanto da 9 anni quasi viene fatto con Vastoweb.

Una complementarietà che verrà sviluppata come un doppio valore aggiunto per le due realtà del basso Abruzzo, ma che rappresenta il ponte ideale per legare regioni cugine.

L’esperienza maturata negli ultimi 11 anni di informazione web ci ha portato dunque a voler rafforzare con convinzione assoluta la scelta di localizzare i portali e farli trainare nel brand dal nome della città, per una fusione ideale con l’identità della stessa, nel caso di specie San Salvo e tutti i suoi residenti, nativi e anche coloro che per mille ragioni abitano da un’altra parte, ma conservano nel cuore e nella mente radici e origini.

Una professionalità e una tempestività collaudate, quella che ci permetteranno di raggiungere gli stessi successi maturati nelle altre iniziative, per continuare al meglio il percorso di espansione di un network, quello che fa capo alla Mediacomm srl, che più che mai fonda la propria ragion d’essere sulla glocalizzazione della notizia e dell’informazione.

Grande spazio alle interazioni social, con la fondamentale pagina Facebook:

https://www.facebook.com/sansalvoweb.it/

ma anche la possibilità di entrare in contatto con la nuova realtà attraverso Instagram (San Salvo Web) e Twitter, poiché oramai tutto viene vissuto a 360 gradi e siamo in grado di cogliere e offrire ai lettori qualsiasi tipo di opportunità per essere perennemente informati attraverso questa start-up e con gli altri portali del network.

Una sfida che entusiasma sempre più e che ha visto cattivi profeti qualche anno più di qualcuno nel panorama informativo locale, non avvezzo al fair-play, fare il tifo per far chiudere Vastoweb, su cui non solo non è calato il sipario, ma dai cui successi è partita questa sfida ulteriore, che porterà in dote altri frutti e risultati importanti, sempre rispettano il comune denominatore: rispetto per i lettori, innanzitutto.