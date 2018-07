Saldi bollenti

TERMOLI. Siamo entrati ufficialmente nel periodo dei saldi estivi, come ben sappiamo, è un periodo molto stressante per i commercianti che spesso si trovano a gestire tantissime transazioni e innumerevoli problematiche legate a sostituzioni, cambi e lamentele di altrettanti clienti anch’essi alle volte stanchi delle lunghe attese alle casse.

Alla luce di queste considerazioni va vista la disavventura di una nostra affezionata lettrice, e che ora vi andremo a raccontare.

La signora si reca in un negozio, il quale da molti anni è tra i suoi favoriti e che fa parte di una famosa catena della quale per ovvi motivi non possiamo citare il nome, anche per correttezza non avendo la possibilità di esporre la versione della controparte.

Il punto vendita di cui si parla è specializzato nella vendita di scarpe, la nostra lettrice nella confusione dei saldi tra i tanti acquirenti che vogliono accaparrarsi le scarpe dei sogni a prezzi strepitosi e le commesse indaffarate tra mille richieste, riesce finalmente a trovare quelle che desiderava.

A quel punto il tempo è tiranno e tante le commissioni ancora da fare, prova velocemente la scarpa destra, da un’occhiata alla cassa che in quel momento non ha la fila, paga al volo, e scappa via, in un altro negozio.

Ammettiamolo, l’abbiamo fatto tutti, con la ferma convinzione che per qualunque problema si può tornare dal venditore è risolvere eventuali disguidi.

Poi al ritorno a casa la nostra amica, finalmente trova il tempo di rilassarsi e di rimirare i suoi nuovi acquisti, a quel punto l’amara sorpresa, la seconda scarpa è sporca, logora evidentemente già utilizzata da qualcun altro.

Molto probabilmente si trattava di un cambio.

A quel punto delusa e avvilita torna dal venditore è qui succede l’incredibile, l’esercente visibilmente irritato si rivolge alla signora insultandola e arrivando al punto di dirle che quelle scarpe non solo non gliele cambiava ma che poteva mettersele in “tasca” ed andarsene.

Dopo un iniziale sconcerto la signora, però reagisce lascia le scarpe e la tessera fedeltà sul bancone e se ne va dicendo al negoziante che se vuole se le può mettere in “tasca” lui.

«Sono dispiaciuta non per i soldi spesi - ha detto la nostra lettrice - perché 13 euro non mi cambiano di certo la vita, ma di questa assurda reazione davanti a un dato di fatto e davanti alle mie figlie, preciso che anche le commesse sono rimaste senza parole».



Una storia onestamente incredibile soprattutto in una cittadina come la nostra a vocazione turistica, vista così, si può interpretare come dicevamo all’inizio solo alla luce di enormi nervosismi da entrambe le parti dove ci sono acquirenti con sempre meno soldi da spendere, e che cercano e pretendono la perfezione assoluta nei loro acquisti, e venditori che si trovano ad affrontare minori introiti e clienti sempre più puntigliosi.