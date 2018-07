TERMOLI. Nella serata del 6 luglio, con lo scambio del martelletto è avvenuto l’avvicendamento alla guida del “Lions Club Termoli Host” tra il nuovo presidente Giuseppe Musacchio e la presidente uscente Ester Tanasso, presso il locale Villa Livia di Termoli, alla presenza del vice governatore Tommaso Dragani, della presidente della zona B Gabriella Vizzarri, dei Past President della 6°circoscrizione Oreste Campopiano e della zona B Stefano Maggiani.

Il vice governatore Tommaso Dragani ha assegnato i premi ”Centennial Lion” per la crescita associativa ai soci Ester Tanasso, Pardo Desiderio, Giuseppe Musacchio ed Enzo Robusto.

La presidente uscente Ester Tanasso ha ringraziato il direttivo e tutti i soci che hanno collaborato ai service ed alle iniziative del Termoli Host e ha ricordato la figura del nonno Italo Sciarretta, uno dei fondatori del Lions Club di Termoli.

Nel corso della cerimonia è stato visionato il video su i service realizzati nell’anno trascorso. Il filmato ha passato in rassegna il convegno sulla Riforma del Terzo Settore, realizzato in collaborazione con l’Unimol; l’incontro sulle Tradizioni Locali Rituali e Feste Tradizionali Molisane; il corso formativo per la prevenzione degli incidenti in età infantile “Bimbi Sicuri”; la riflessione con il dott. Mariano Flocco sul tema “La vita oltre il dolore”; il service su Diabete, Terapie Alimentazione e stili di vita; l’VIII edizione del” Lions Golf Trophy per la solidarietà”; il Progetto di valorizzazione e di studio sui mosaici della Cattedrale; la Campagna per la raccolta e il riciclo dei cellulari usati; la Conversazione sul libro del dott. Nicola Troilo “Termoli e Bonaparte”, un lavoro frutto di un’accurata ricerca storica su Termoli tra il 1806 e il 1815. Stelio Gardelli, Leo Advisor e Alfredo Bruno, presidente distrettuale del “Leo Club”, componente giovanile del Lions Club International, ha presentato i soci del neonato “Leo Club di Termoli”: Alberto Mastrangelo, Alberto Campopiano, Marco Loreto, Ottavia Cianci, Valeria Impicciatore, Mirco Martino, Andrea Di Renzo e Danny Martino che presiederà la componente giovanile. Alla fine è seguito il discorso del nuovo presidente Giuseppe Musacchio che, dopo i ringraziamenti alla presidente uscente Ester Tanasso e ai componenti dell’uscente direttivo, ha rivolto il benvenuto ai nuovi amici del Leo Club.

Nel suo discorso il neo presidente ha auspicato una sempre maggiore condivisione di tutti i soci nella gestione delle iniziative del “Termoli Host”, augurandosi una piena partecipazione degli stessi alla vita del Club.

Ha sottolineato anche l’importanza di rinsaldare i rapporti di amicizia, sostenendo che l’amicizia è la vera risorsa del Lions Club International, in quanto va a cementare “la forza del noi” che si contrappone ad ogni egoismo e individualismo causa principale della profonda crisi della nostra società.

Gli egoismi e l’estrema competitività hanno dato luogo ad una serie di conflitti che hanno finito per compromettere la coesione sociale e la convivenza tra le nazioni. Il Lions Club International con i suoi principi solidaristici può invertire questo trend favorendo una nuova ripresa ed un nuovo rinascimento della società.

Invero il Lions Club International ha come scopo quello di migliorare le condizioni di vita delle persone e attraverso i suoi service lavora per apportare un miglioramento della società stessa. Anche quest’anno il Lions Club International si propone come obiettivo di migliorare le condizioni di vita di 200 milioni di persone nel mondo.