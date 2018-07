Il Molise sbanca il concorso Miss Top Curvy

TERMOLI. Dopo la vittoria della fascia di Miss Mamma Italiana Romantica a opera della 37enne Maria Carmela Germinario a Cesena, altre due quasi coetanee portano lustro al Molise e conquistano altrettante vittorie in due categorie alle finali nazionali di Miss Curvy, che si sono tenute nel fine settimana a Ostia.

Parliamo della termolese 35enne Maddalena Tricarico, referente dell’associazione Curvy Pride nel Basso Molise, che è stata eletta dalla giuria miss Curvy Pride 2018 e della 36enne di Campobasso Emiliana Di Muccio, che ha indossato la fascia di Miss Wood Roma.

Si è trattato della prima edizione nella categoria curvy e photomodel a Miss Top Curvy 2018.

«Sono stati tre giorni intensi, che ci hanno viste impegnate, dalle prime luci dell'alba con il risveglio muscolare svolto sul pontile del lido di ostia, a notte fonda – ha dichiarato Maddalena Tricarico - le emozioni salivano ogni qual volta stavi per uscire in passerella, sapendo che tanti occhi ti guardavano, ma nello stesso momento ti sentivi forte e leggiadra.

I momenti belli si sono alternati a momenti di tensione e pianto, al pensiero delle persone che so che magari rivedrò e quelle che sarà difficile rivedere o vedere mai più... a Ostia ho lasciato una parte di cuore, certe emozioni non si vivono tutti i giorni e mi mancherà tutto. Mi mancheranno quei brividi che solo una volta nella vita puoi provare e che solo con alcune persone puoi sentire!

Non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui, ma ad oggi posso dire che ne è valsa la pena, soprattutto perché il messaggio che tutte insieme a parte il concorso stesso vogliamo lanciare è quello di piacersi e di amarsi incondizionatamente e solo grazie a Curvy Pride sono riuscita a capire quanto possa essere importante, sentirsi uniche e belle dentro e fuori, che nessuno possa mai discriminare il nostro corpo e la nostra sensibilità». Per Emiliana Di Muccio, invece, «Nella vita si fanno tante esperienze, e ognuna ci cambia un po', ci migliora… Questa, come altre esperienze che ho fatto nel mondo Curvy, mi ha dato la possibilità di condividere con altre donne un pensiero importante: quello di imparare ad amarsi e valorizzarsi nella propria unicità, perché ogni donna è unica e diversa dall'altra e non contano le misure per sentirsi belle».

Sono trascorsi più di tre mesi dal primo Curvy Pride in Molise, che ha aperto e dischiuso prospettive a persone che tendevano a chiudersi in loro stesse, così non sarà più, c’è l’orgoglio di essere diversamente affascinanti, altro che rincorrere modelli (e modelle) under 40 di taglia.

Ora, il prossimo appuntamento sarà l'evento del 12 agosto, del quale daremo informazioni maggiori qualche giorno prima, poi il bis con Pizza e Curvy del 21 settembre e “Taglia la taglia” a ottobre.

Da Emiliana e Maddalena un sentito e profondo “Grazie a Curvy Pride, grazie a Marianna e Simona”.