Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

Degrado in Via Cile Copyright: Termolionline

TERMOLI. «Strade dissestate, la spazzatura che viene raccolta a singhiozzo, siepi alte che non vengono tagliate da settembre, e poi gli immigrati che fanno covo lasciando immondizia (bottiglie, lattine vuote e non solo) nel verde circostante.

Spesso sono anche ubriachi, facendo i loro bisogni fisiologici tranquillamente davanti a tutti e anche in pieno giorno.

Ma il problema maggiore sono proprio le buche presenti sulla strada, nessuno si preoccupa di noi piccole attività.

Paghiamo anche noi le tasse e l’immondizia “profumatamente”, ma nessuno ci calcola, a chi dobbiamo rivolgerci?».

A denunciare questo quadro critico sono gli esercenti di via Cile, la parallela di via Martiri della Resistenza che conduce nella zona di via America.

Ma anche i residenti, specie gli anziani che non ne possono più. Chi fornisce loro una risposta adeguata?