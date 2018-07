Scomparsa dell’avvocato Buccione “Un esempio morale per la città”

TERMOLI. Un uomo per bene e un grande sportivo. Così l’Amministrazione comunale di Termoli ricorda l’avvocato Antonio Buccione, vicesindaco della città adriatica e calciatore in seria A con il Bari oltre che in molte altre squadre professionistiche.



Antonio Buccione è stato il glorioso capitano del Termoli calcio negli anni Settanta.



Di lui è impossibile non sottolineare la lealtà, come in campo così nella vita, e la dedizione alla sua città e ai cittadini.



Resterà sempre un esempio di condotta morale e dei sani valori dello sport per Termoli e per tutti i termolesi.