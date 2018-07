Microcredito, terzo settore e sviluppo locale: aperto lo sportello a Palazzo Massa

GUGLIONESI. Sabato 7 luglio, presso Palazzo Massa, a Guglionesi, ha avuto luogo l’incontro organizzato dall’Arci Francesco Iovine, sul tema del microcredito, del Terzo settore e dello sviluppo locale.

L’Arci Francesco Iovine ha attivato, d’intesa con Microcredito per l’Italia, uno sportello informativo teso a favorire l’accesso al microcredito per coloro che intendono avviare o sviluppare una iniziativa imprenditoriale.

Il microcredito (massimo 25 mila euro elevabili in precise situazioni a 35 mila), ai sensi del Decreto n.176/2014, viene erogato in assenza di garanzie reali, è assistito da una garanzia pubblica (gratuita e pari al 80% dell’erogato) ed è accompagnato da una serie di servizi ausiliari a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale.

«Lo sportello del microcredito non è cosa nuova- ha spiegato il segretario dell’Arci, Giorgio Gagliardi- già dieci anni fa o poco più, a Guglionesi il progetto Senapa. I membri di questo progetto, si riunivano al comune e accoglievano le persone interessate a ricevere informazioni. E anche all’epoca si lamentavano della scarsa partecipazione da parte dei cittadini».

Poca informazione e poca curiosità che, però, continua a far andare avanti l’associazione che si mette a disposizione di quelle persone che vogliono saperne di più, «noi abbiamo colto l’occasione di questo incontro- prosegue Gagliardi- di questo sportello, da un lato per ragionare sul microcredito e dall’altro per preparare l’incontro di sabato 14 luglio che si terrà a Palata. A Palata l’incontro vedrà protagonisti molti comuni, tra i quali anche Guglionesi, che firmeranno un protocollo d’intesa per lanciare un percorso che noi stiamo facendo: rilanciare il territorio».

Il microcredito è considerato, in ambito nazionale e comunitario, uno tra i principali strumenti di politica attiva del lavoro capace di favorire la creazione/sviluppo di microimprese che rappresentano, in questi territori, un importante elemento di sviluppo locale. Accanto alle microimprese si colloca, per importanza sociale ed economica, il Terzo settore costituito dal volontariato, dalla cooperazione sociale, dall’associazionismo no-profit, dalle imprese sociali. Un settore che alimenta il patrimonio relazionale della comunità locale, soprattutto nei momenti di crisi, sostiene la coesione sociale e contrasta la frammentazione e disgregazione del vincolo sociale che caratterizza ogni comunità.

«Esiste una normativa nazionale che si rivolge alle situazioni deboli, ed è in grado di aiutare i giovani che vogliono diventare imprenditori. Esiste anche una legge regionale che è una legge che si rivolge alla lotta contro l’esclusione finanziaria e sociale».

Lo sportello messo a disposizione dall’Arci Iovine è uno «sportello informativo e di supporto oltre che di accompagnamento per chi ne avesse bisogno- ha ribadito la presidente dell’Arci, Margherita Di Prospero- noi siamo qui anche solo per informare, perché so che su quest’aspetto c’è un po’ di ignoranza, nel senso che ignorano l’esistenza di questo progetto».

Una presenza costante quella dell’Arci F. Iovine che con i suoi associati è riuscita ad attivare, anche, un punto d’incontro e di aiuto per i ragazzi che hanno problemi di apprendimento a scuola. Un dopo scuola che è riuscito a tenere lontano quei ragazzi da situazioni spiacevoli e li ha portati a mettersi d’impegno sui libri.