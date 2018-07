TERMOLI. Ancora un episodio di inciviltà: sempre tramite la segnalazione di Ezio Varrassi e Termoli Wild ci sono state inviate delle foto che testimoniano un disagio che vivono quotidianamente i residenti del Borgo vecchio: contenitori obbiettivamente troppo piccoli, che non riescono a contenere i rifiuti domestici dei residenti e dei numerosi turisti che in questo periodo si riversano nella nostra bella cittadina adriatica, vengono usati come alibi per l'inciviltà e la noncuranza di alcuni che lasciano la propria immondizia intorno al muraglione, come testimoniano le foto: addirittura si può vedere anche un pezzo di un mobile dismesso.

«Questa mattina una signora, anch'ella residente al Borgo vecchio, ha fatto un "giro di ricognizione" e il quadro che le si è presentato era desolante: le foto sono state scattate tra le 6:30 e le 8 del mattino», ci dice il nostro lettore, contattato telefonicamente. «Alle 8:30 è stata rimossa tutta l'immondizia, tranne il pezzo di mobile. La Teramo Ambiente, da un po' di tempo, passa un po' più presto, ma il problema del cattivo odore che causano i rifiuti persiste, per non parlare degli animali che nottetempo rompono le buste spargendo immondizia tutt'intorno.»

Vi lasciamo con un interrogativo: provvedere dei contenitori per i rifiuti più grandi potrebbe davvero essere una soluzione contro lo scarso senso civico di alcuni cittadini?