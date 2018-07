Termoli, Mazzuto e Colavita alla consulta sulla disabilità

TERMOLI. Sulla programmazione e l’attuazione delle politiche sociali destinali ai meno fortunati non si guarda al colore politico. Così, l’assessore regionale Luigi Mazzuto e il direttore del servizio Michele Colavita si sono recati due pomeriggi fa al Comune di Termoli, dove in sala consiliare è stata riunita la consulta sulla disabilità. A ricevere il duo proveniente dal capoluogo sono stati il coordinatore dell’ambito sociale territoriale di zona Antonio Russo, la vice sindaca e assessore alle Politiche sociali Maricetta Chimisso e la presidente della Consulta, Tina De Michele. Una visita ufficiale per incontrare gli esponenti istituzionali competenti e soprattutto confrontarsi con i genitori e i congiunti dei diversamente abili. Un’occasione per illustrare le linee programmatiche adottate nel corso delle ultime sedute di giunta regionale dal Governo Toma, che si basano su un nuovo modello di coordinamento e ascolto dei territori. Sono state richiamate nel numero e nel contenuto le delibere di giunta assunte, tra cui i voucher di assistenza agli anziani, il Fna 2017 e si è parlato del bando uscito sulle associazioni di volontariato. Un altro argomento escusso nell’incontro a Termoli le criticità sulla legge del Dopo di noi, ascoltandole dalla viva voce dei disabili e dei loro parenti. Ci saranno più fondi e saranno coinvolte nella presentazione delle istanze anche le cooperative sociali, fino ad ora escluse, oltre agli utenti diretti. Grande cortesia nel rispondere ai quesiti posti, con De Michele, Chimisso e Russo che hanno ringraziato assessore e direttore per la disponibilità dimostrata, soprattutto nell’ascolto dei diretti interessati.