Trekking in Molise, emozioni nella natura incontaminata

TERMOLI. Trekking in Molise: appuntamento con la natura e tante emozioni da scoprire camminando! Molise a piedi… ecco il prossimo appuntamento con il trekking nel Molise: escursione e trekking tra natura, antichi sentieri e percorsi del gusto. Itinerari tutta natura ed emozioni dove camminare all’aria aperta, dandoci il benessere di cui abbiamo bisogno! Turismo lento, turismo a piedi e turismo naturalistico in mezzo alla vegetazione incontaminata e selvaggia del Molise. Domenica 15 luglio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 vi aspetta dunque un'attività per tutta la famiglia, consigliata infatti anche ad un pubblico di “piccoli turisti” abituati a camminare in ambiente montano.

Partenza con il minibus Acapulco Viaggi da Termoli alle ore 08.15 da piazza Donatori di Sangue (servizio di trasporto andata e ritorno). L’appuntamento che dà inizio alla bella esperienza di trekking è alle ore 10,00 presso Largo concezione Carpinone (IS), in prossimità della farmacia. Nel feudo di Carpinone, piccolo borgo molisano situato in collina, si cammina alla scoperta degli antichi sentieri che collegano la piana di Carpinone alla “Montagnola Molisana”, scorgendo canyon, vecchi stazzi e imponenti caselli. Un viaggio tra la natura e le bellezze mai conosciute a fondo della nostra piccola ma eccezionale regione. Questa giornata è organizzata dai membri del portale web " MoliseInvita "