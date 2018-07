Nel weekend il picco del caldo africano, da lunedì sera ritorna il maltempo

TERMOLI. “Picco del caldo africano e qualche temporale al Nord; lunedì cambia tutto”. Le previsioni meteo del fine settimana e non solo.

Per l’esperto di 3bmeteo.com Francesco Nucera: “L'anticiclone africano interessa soprattutto il Centro Sud; il Nord invece lambito da qualche temporale. Da lunedì cambia tutto con l'arrivo di una perturbazione accompagnata da un generale abbassamento delle temperature”.

“Raggiungerà il culmine in questo week-end l'anticiclone africano che porterà una moderata ondata di caldo sull'Italia, quanto meno al Centro Sud dove si potranno registrare i picchi più alti di temperatura” - lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - “ll Nord Italia risulta ai margini con un tempo più variabile e con qualche temporale specie a ridosso dei rilievi”.

CALDO AFRICANO, SABATO IL PICCO - L'alta pressione africana rimonta sul Mediterraneo e determina un fine settimana all'insegna del caldo. Sabato sarà la giornata più calda quando su diverse località del Centrosud si supereranno i 33°C con picchi fino a 38-40°C sulle interne di Sicilia e Sardegna, 35-36°C sulle centrali tirreniche e in Puglia. Il Nord Italia, ai margini dell'anticiclone, sarà interessato da un flusso di correnti instabili a ridosso delle Alpi con possibilità di temporali soprattutto nelle ore serali e notturne in discesa dai rilievi verso le pianure.

LUNEDI' TEMPORALE E CALO TERMICO - Da domenica sera l'anticiclone inizierà ad indebolirsi proprio dal Nord Italia per una perturbazione che entro lunedì porterà un cambiamento delle condizioni meteo. Lunedì rovesci e temporali diffusi anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni settentrionali con fenomeni in estensione entro sera, seppur con minore intensità, al Centro. Martedì il peggioramento raggiungerà anche il Sud accompagnato da venti in rinforzo di Maestrale alla base di un generale calo delle temperature. La veloce ondata di caldo abbandonerà così la Penisola. “Luglio dovrebbe proseguire tra alti e bassi con rimonte anticicloniche africane soprattutto verso il Centro-Sud ma di breve durata” – concludono da 3bmeteo.com.