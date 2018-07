La rinascita di piazza Vittorio Veneto a Campomarino durante la finale dei mondiali

CAMPOMARINO. L’amministrazione Cammilleri inaugurerà domani la nuova piazza Vittorio Veneto.

«In tutte le epoche storiche la piazza è stata luogo e centro di riunione dei cittadini assolvendo a diverse funzioni: politica, commerciale, religiosa; essa altro non è che il cuore di un paese, di una città il centro privilegiato di aggregazione; ecco Piazza Vittorio Veneto e con essa il borgo antico sono il cuore di Campomarino, ed i lavori di riqualificazione realizzati e da realizzare sono finalizzati alla loro valorizzazione.

La nuova Piazza Vittorio Veneto è stata concepita con uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato; essa ricopre un’area maggiore della precedente, la pavimentazione è stata realizzata in pietra bucciardata per essere più sicura con una lunga rampa per disabili; sono state realizzate aiuole con piante floreali di vario colore, sono stati piantumati dei lecci e olivi secolari sotto i quali è stato posato un rigoglioso manto erboso. A delimitare la piazza, dei gradini in pietra che oltre a fungere da arredo urbano potranno essere utilizzati come seduta. Dal lato opposto, dove c’è il belvedere, la vecchia ringhiera è stata sostituita con la posa di un nuovo parapetto, che come in passato, consente di godere di uno splendido panorama e di perdersi nella contemplazione del nostro bellissimo mare.

Dopo l’estate, quando riprenderanno i lavori del secondo lotto, con gli stessi materiali saranno pavimentate le strade del borgo antico e il centro sarà quasi completamente pedonale eccetto l’accesso per carico e scarico.

Domenica 15 luglio alle ore 18 piazza Vittorio Veneto, nella sua nuova veste, sarà inaugurata e riconsegnata alla cittadinanza, si invitano tutti i cittadini a condividere questo momento importante per la nostra comunità. Durante la cerimonia ci sarà un piccolo concerto bandistico, seguiranno spettacoli di artisti d strada, con il fuoco, di falconeria e tanta musica. In occasione della finale dei mondiali di calcio nelle vicinanze sarà installato un maxi-schermo per la visione della partita», l’invito dell’amministrazione comunale.



.