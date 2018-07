Termoli, città gruviera

TERMOLI. Alla fine il cittadino qualche domanda (si spera ottenendo risposta) deve anche farla a chi di competenza: viale Padre Pio, alla fine della salita dello stradone che dopo pochi metri porta al PalaSabetta, manto stradale rifatto da pochissimo da una ditta specializzata.

L'altro giorno, però, vediamo che nel punto indicato c'erano alcuni uomini dipendenti del comune che transennavano la zona per via di una ennesima buca che si apre sulle strade termolesi. Ci sarebbe da chiedersi se toccava veramente a loro riparare al danno oppure alla ditta che aveva bitumato l'asfalto, visto che era nuovo e fatto da poco, quindi presumibilmente ancora in garanzia: la cosa grave, infatti, è che l'asfalto non era vecchio ma si puo' affermare ancora "vergine". Davvero non ci sono parole ma solo tante perplessità.